休旅車撞上「防核爆等級」舊衣回收箱 網看傻：新北市跟瑞典坦克聯名的？

不少巷弄街口都會放置政府提供的「舊衣回收箱」，讓舊衣可以再被二次利用。最近就有一名網友發現，新北市某處舊衣回收箱堪稱是「防核爆等級」，許多網友一看照片也笑噴，直呼「是『瑞典坦克』代工的嗎？」

這名網友透過臉書社團「路上觀察學院」分享照片，圖中可見路邊放置一個深綠色的「新北市舊衣回收箱」，右側還有一台車頭被撞爛的休旅車，原PO被這幅景象嚇壞了，直呼「根本是全球最堅固的舊衣回收箱，連一點潰縮都沒有」，照片一出吸引大批網友熱議。

網友們看了也忍不住笑虧，「這一咖舊衣回收箱應該是實心的」、「回收箱是防核爆等級吧！」、「看來是車子不要了，不知道丟哪裡，乾脆丟舊衣回收」、「回收箱是Volvo代工的？根本是回收箱界的『瑞典坦克』」、「新北市與Volvo聯名的舊衣回收箱」。

但也有細心網友認為「只是拖回來停在這裡吧⋯撞擊點看起來對不上」、「這台停很久了」、「這一看就知道車子撞毀後被拖到舊衣箱前置放」。