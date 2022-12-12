月經突然來不用怕 北市50處公廁明起免費提供衛生棉

為讓女性在經期突然來時不再感到困擾，北市環保局今宣布，即日起優先於轄管的50處公廁試辦免費提供女性生理用品，每天每間廁所置放約20片，台北市政府大樓也加入響應，讓洽公民眾有更友善如廁環境，落實月經平權，未來將視試辦狀況考量是否擴大辦理。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，明日起環保局轄管的50處公廁將架設「貼心棉盒」，提供緊急使用需求的女性免費取用，盼藉此讓女性在生理期間有更自在、貼心的如廁體驗，同時破除以往社會對月經隱晦避談的刻板印象，讓民眾有正確衛教觀念，凸顯北市重視月經平權、落實性別友善公廁的政策方向。

林鈺惠指出，現階段除了環保局管轄的50處公廁試辦提供免費生理用品外，台北市政府大樓也共同響應設置，於市府大樓中央南、北二區1樓女廁共2處設置貼心棉盒，清潔人員會在固定時間補充備品，試辦期間每間廁所每天將放置約20片衛生棉。