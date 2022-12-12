銀髮俱樂部進社區 汐止長輩玩汽球憶童年

新北市政府推動里里都有銀髮俱樂部之後，今年則是推廣進社區，汐止區共有三個社區加入，為長輩們安排多元的活動課程，今(12)日在水源路的山清水秀社區，長輩們開心的玩汽球做造型，直說比小時候玩的還有趣。

汐止區水源路上的山清水秀社區，加入銀髮俱樂部先修班的行列，12月份安排滿滿的課程，今(12)日上的是造型汽球課，長輩們開心的吹汽球，然後再跟著老師做出各種造型，雖然，過程中不斷傳出汽球爆破的聲音，但是，大家從一開始被嚇到，到後來都覺得有趣。

當天包括汐止區長陳健民、白雲里長陳俊地都來和長輩們同樂，大玩汽球造型，社區主委林美雲說，社區已經十幾二十年沒這麼熱鬧了，難得有機會大家湊在一起，透過活動課程不但長輩玩的開心，最重要的是鄰居間的情感交流。

長輩說，儘管不是做運動，不過，光是為汽球充汽，手不斷的按壓，不但手好酸也已經整身都熱起來，後來還跟著老師將長長的汽球，旋轉摺一摺，變成一把長劍，最後還能插在腰上，回想起小時候，充滿童趣，尤其小時候要幫家裡做事或帶弟弟妹妹，都沒得玩，反而現在有時間玩，很高興。

汐止區長陳健民表示，很開心看到長輩今天在做汽球，這對長輩的手眼協調、肌耐力都非常有幫助，社區的銀髮族俱樂部先修班今年有三個社區響應之後，明年有更多社區加入，透過先修班的多元課程，讓社區在照顧長者這一塊，慢慢的推動起來。