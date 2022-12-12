淡水國小管樂團獲新北市特優 要進軍全國賽

新北市淡水國小不只是美術班相當出色，在音樂的部份，管樂團更是多年比賽的常勝軍，上個月淡水國小管樂團參加了新北市111年度學生音樂比賽，在管樂合奏分組比賽拿到了特優第一名的榮耀，未來將代表新北市參加全國的音樂比賽。

淡水國小校長吳惠花表示，在2年前學校管樂團也在市賽當中拿到好成績當時也進軍到全國賽，但今年非常特別，分組比賽當中六個學校，淡水國小今年以新北特優第一的榮耀進軍全國賽，對於孩子來說可是相當振奮，更能夠激勵管樂隊的學生，發揮最好的潛能與表現。

校長吳惠花指出，這次相當感謝學校的2位管樂老師，他們用了自己下班的時間，還有一大早做了很多的練習，而這次得到這麼好的成績，也讓管樂團隊，更有自信心，也期盼在未來的全國比賽當中，拿到好成績，不僅是為學校爭光，也為自己在學習過程中，增添亮眼的表現與榮耀。