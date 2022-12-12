疫情趨緩觀光復甦 淡海輕軌運量大幅回升

疫情趨緩後，淡海輕軌不僅是通勤人數愈來愈接近2年前的水準，而在觀光客更是穩定成長，淡海輕軌運量已穩定回升，111年均運量不僅超過去年5~12月疫情爆發期間日均運量30%，相較110年1~4月疫情爆發前日均運量更已回復75%，且持續成長當中。

新北捷運公司副總詹烱潁指出，在附屬事業經營方面，包括站體及高架墩柱廣告、維修機廠空間利用等多元副業，自109年至今，每年附業收入以每客收可創造附業收入比例而言，每年均有50%以上，居軌道同業之冠，並結合在地商家及企業品牌，提供乘客附加的搭乘體驗及商業價值。

在車輛安全及穩定度部份，運用自主研發列車定位系統及進行超過15項以上的電聯車優化專案，使得系統可靠度成長超過3倍，為旅客提供安全可靠的交通運輸體驗及服務。

詹烱潁指出表示，對新北捷運公司而言，除了淡海輕軌的用心服務給予嘉許，更代表新北捷運公司將以更優質的營運服務提供給所有旅客，為所有的旅客提供更好的軌道出行服務。