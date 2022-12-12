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瑞芳清潔隊募集二手好物 耶誕義賣捐做公益

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳清潔隊即日起至12月19日發起「好物召集令」，歡迎民眾將鮮少使用且功能完好的二手物交給循線收運資源回收車。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳清潔隊即日起至12月19日發起「好物召集令」，歡迎民眾將鮮少使用且功能完好的二手物交給循線收運資源回收車。 圖／觀天下有線電視提供

新北市環保局每年歲末都會舉辦「耶誕環保挖寶趣-跳蚤市場」讓愛動起來義賣活動，自即日起至12月19日發起「好物召集令」，歡迎民眾將鮮少使用且功能完好的二手物交給瑞芳清潔隊循線收運資源回收車，或清潔隊的「好物窗口」，義賣所得將納入新北愛心大平臺做公益。

走進瑞芳清潔隊的儲藏室，可以看到有琳琅滿目的物品，有家電，玩偶，衣物等等，這些都是民眾響應環保局的二手好物募集活動，陸陸續續送到清潔隊。

瑞芳清潔隊隊長吳河勇說，歲末年終是大掃除、進行斷捨離的好時機，適時地清除家中雜物、保持室內的整潔，瑞芳不少鄉親也很踴躍，每天都有好物送到隊上，這些物資環保局將於12月24日舉辦「耶誕環保挖寶趣-跳蚤市場」，設置48攤二手好物義賣攤位。

民眾許小姐也說，知道這個活動已經行之有年，每年也都會將家中還堪用的物品捐出來作義賣，除了可以清理家裡，也可以做愛心，一舉兩得。

瑞芳 義賣

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