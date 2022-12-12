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萬里區手機課程好夯 長輩認真學跟上時代腳步

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區的北基社區特別為長輩開設了手機應用的課程，鼓勵長輩多多學習新的知識，跟上時代腳步。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區的北基社區特別為長輩開設了手機應用的課程，鼓勵長輩多多學習新的知識，跟上時代腳步。 圖／紅樹林有線電視提供

日常生活漸漸與3C科技產品無法分割，為了讓長輩能夠更加的熟悉3C科技產品，萬里區的北基社區特別為長輩開設了手機應用的課程，應用三個月、每週一堂的課程，讓長輩學習手機相關的應用程式、雲端備份等功能，鼓勵長輩多多學習新的知識，跟上時代腳步。

智家人講師葉左丞說，人手一機的時代，手機除了基本的通話、訊息等功能，還有拍照、視訊會議甚至是繳費都可以透過手機來進行，為期三個月的課程中，要讓長輩熟悉手機的各項應用，而北基的長輩可以說是都相當認真，上課跟著步驟操作，下課時間還會把握時間問問題。

北基社區長輩分享，使用手機佔生活的佔比越來越重，因此跟著老師多學一些使用上的小技巧，應用在生活上，解決生活中的許多難題。

長輩認真學習的程度，就連下課都不放過趕緊向老師詢問問題的機會，近來課程來到手機雲端備份的教學，講師希望透過教導長輩即時的備份手機資料，能夠讓長輩存在手機裡的美好回憶永久被保存，並且創造新的回憶不被手機的記憶體容量所限制。

萬里 3C

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