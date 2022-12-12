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新北捷運第2處開發大樓開工 中和5案帶動周邊商業發展

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
捷運環狀線景平站上方將興建12層樓高的集合住宅，低樓層將有商業區，活絡地方商業發展。記者李成蔭／攝影
捷運環狀線景平站上方將興建12層樓高的集合住宅，低樓層將有商業區，活絡地方商業發展。記者李成蔭／攝影

新北中和區地狹人稠，方便交通及多個建案讓當地成近期房市交易熱門區，境內環狀線站點密集，新北市政府近期陸續於站體開發大樓，預計整條環狀線有10處將開發，光中和區就占5處；新北今在景平站為全新北第2處開發大樓開工祈福，除藉此引進民間資金與就業機會外，也帶動周邊商業發展。

新北持續發展軌道建設，目前全線在新北境內的捷運環狀線已營運一段時間，市府陸續利用捷運站體開發大樓，其中中和區站點多，且地狹人稠情況下急需相關大樓建設供居住及商業活動；繼7月秀朗橋站後，市府今為全線、同時也是全新北自行開發的第2處捷運開發大樓做開工祈福儀式，副市長陳純敬、新北捷運局與投資人將捷建設公司等都到場。

陳純敬表示，捷運景平站開發大樓將於車站出入口上方興建12層樓高的集合住宅，總樓地板面積約2600坪，投資金額約4億元，已於今年9月26日核准建照，預計114年完工啟用；新北環狀線10處捷運開發案持續推動中，預估總投資金額可達652億，引入約1.3萬人口，創造2.2萬個就業機會，各場站都已在今年陸續公告招商。

捷運局長李政安說明，捷運景平站由將捷建設公司投資興建，1至2樓規畫沿街店面及辦公室等商用空間，使原僅有通勤功能之捷運車站增添商業用途，並促進地方經濟增加就業機會；3至5樓為捷運車站出入口設施，6至12層樓則規畫集合住宅，提供91戶居住空間，並於中央規畫中庭天井，導入自然通風與採光，提供寬敞、明亮、節能、減碳的綠建築空間。

捷運局補充，新北環狀線於中和區就有5處捷運開發案，預估投資金額約51億元，可創造5600個就業機會，提供217戶居住空間。通常待捷運路網完工通車做後續規畫及招商等，明年就要通車的三鶯線，其中也有站點準備公布相關投資公告。

另外，因為中和區地狹人稠，當中湧入不少外地民眾居住，不少青年民眾也關心是否能購置。陳純敬表示，房地產最重要的是地點、地點、還是地點，在方便的地方，需求自然比較多，價錢稍微高一點是可能的；該開發大樓除住宅外，也有辦公商業區。

新北副市長陳純敬。記者李成蔭／攝影
新北副市長陳純敬。記者李成蔭／攝影
捷運環狀線多處將開發大樓。記者李成蔭／攝影
捷運環狀線多處將開發大樓。記者李成蔭／攝影
捷運環狀線景平站上方將興建12層樓高的集合住宅。記者李成蔭／攝影
捷運環狀線景平站上方將興建12層樓高的集合住宅。記者李成蔭／攝影
捷運環狀線景平站上方將興建12層樓高的集合住宅。圖為模擬圖。圖／新北捷運局提供
捷運環狀線景平站上方將興建12層樓高的集合住宅。圖為模擬圖。圖／新北捷運局提供
新北今在景平站為全新北第2處開發大樓開工祈福，新北副市長陳純敬及多位民代到場。記者李成蔭／攝影
新北今在景平站為全新北第2處開發大樓開工祈福，新北副市長陳純敬及多位民代到場。記者李成蔭／攝影
新北今在景平站為全新北第2處開發大樓開工祈福，新北副市長陳純敬及多位民代到場。記者李成蔭／攝影
新北今在景平站為全新北第2處開發大樓開工祈福，新北副市長陳純敬及多位民代到場。記者李成蔭／攝影
捷運環狀線景平站上方將興建12層樓高的集合住宅。圖為透視模擬圖。圖／新北捷運局提供
捷運環狀線景平站上方將興建12層樓高的集合住宅。圖為透視模擬圖。圖／新北捷運局提供

捷運環狀線 綠建築

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