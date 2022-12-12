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企業捐5%月收益認助 北市141名清寒生將受惠

中央社／ 台北12日電

北市政府教育局認助清寒學生基金會董事長、教育局長曾燦金今天向捐款10月份總收益5%、250萬4609元的酒類經銷商買酒網致上謝意，並表示這份捐款預計能幫助141名台北市清寒學生。

台北市教育局在民國86年成立「財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會」，向民間募款並認助家境清寒學生學費或每月生活費。基金會統計，受認助學生累計已超過1萬人次，捐款金額更累計近新台幣6億元。

基金會表示，由於經營買酒網的盛豐行公司自104年加入認助行列，更從109年開始捐贈每年10月份的部分收益，今年就捐了5%、250萬4609元，累計認助金額達1013萬1639元，共幫助196名學生，因此在今天舉行儀式，向盛豐行董事長黃志豐致謝。

曾燦金頒發感謝狀後表示，盛豐行8年來捐了超過1000萬元，成為企業社會責任的表率，這些受助的孩子們也常常寫信給「黃爸爸」表達感謝，希望這份溫暖繼續傳遞，發揚善的循環。

黃志豐說，即便受到疫情衝擊影響，他仍堅持關懷不能止步，繼續實踐企業取之社會、回饋於社會的精神，今年捐的250萬4609元規劃分配認助60名小學生每月2000元生活費、56名公立學校學生每學期5000元學費，以及25個2萬元急難救助名額，預計幫助141名清寒學生。

黃志豐指出，他會持續、不間斷地認助弱勢學生，並期待更多人一起共襄盛舉，讓愛心越滾越大。

教育局 北市 捐款

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