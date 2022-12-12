耶誕城執勤警戴耶誕帽怨像牛郎 侯友宜：融入現場、緩和氣氛

新北歡樂耶誕城上周末舉辦巨星耶誕演唱會，新北警局為維護交通秩序出動千人，不料因部分員警執勤時戴上紅色耶誕帽，遭基層抱怨像牛郎。新北市長侯友宜今說，第一線警察為安全交通疏導、盡心盡力，員警戴上耶誕帽，「主要是融入現場，緩和警力過多的氣氛」，讓民眾感覺在整個執勤的過程當中備感溫馨。

新北歡樂耶誕城從11月11日開幕迄今，已有逾580萬人次到訪，上周末還舉辦巨星耶誕演唱會，現場萬人空巷。不料因部分員警執勤戴上紅色耶誕帽，遭基層抱怨像牛郎。侯友宜今受訪說，新北歡樂耶誕城因為辦的很好，吸引全國或是國際的人到新北市，欣賞歡樂耶誕城之美。而每場活動其實最重要就是安全，最辛苦的就是警察弟兄，光這兩天的巨星耶誕演唱會，就動用了1140人次，第一線警察為安全交通疏導、盡心盡力。

侯友宜說，他們真的好辛苦，自己也很感動的，配備上不但增加了閃光燈、警示燈，也同時戴上歡樂耶誕帽，「主要是融入現場，緩和警力過多的氣氛」，一切都是為了安全，也讓民眾感覺在整個執勤的過程當中備感溫馨，且目前交通順暢，一切安全，這是最重要的目的，謝謝警察弟兄的辛苦。