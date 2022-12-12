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警戴耶誕帽引質疑「尊嚴不見了」 侯友宜：融入現場氣氛
新北歡樂耶誕城吸引不少民眾參與，但在臉書社團上有人留言質疑警察戴耶誕帽執勤如同小丑，新北市長侯友宜今天表示，警戴耶誕帽是要融入現場及緩和警力過多的氣氛，真的很辛苦。
臉書「靠北police」粉絲專頁疑有員警發文表示，新北耶誕城指揮交通的員警頭上竟戴著耶誕帽，除感到反感外並質疑「我們可是警察，不是小丑啊」。
貼文引來不少網友留言，有人稱「整個警察尊嚴都不見了」「心疼基層員警被迫配合演出」。
侯友宜接受媒體聯訪時針對員警戴耶誕帽執勤的爭議表示，新北歡樂耶誕城吸引很多國內外人士來參與，從11月11日迄今已有580萬人次參與，而活動最主要就是要安全，最辛苦的是警察。
他表示，近兩天的演唱會共動員警力1140人，他們為了安全及交通疏導盡心盡力，在配備上不但增加了閃光燈、警示燈，也同時戴上耶誕帽，最主要是融入現場，緩和警力過多的氣氛，一切都是為了安全，也讓民眾感覺在整個執勤的過程當中備感溫馨。
侯友宜強調，警察辛苦了，所有來參觀的民眾也覺得非常的開心，因為交通順暢及安全，這是最重要且想要達成的目的「謝謝警察弟兄的辛苦，你們真的讓我非常感動」。
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