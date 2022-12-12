當都市農夫體驗農作樂趣 新北樂活農園1月4日開放報名

隨都市化發展，要在都會區看到農地、體驗種植樂趣也越來越難，新北高灘處在新北大都會公園規畫「樂活農園」，供民眾登記抽籤耕位，可一次種植多種作物，推出後即廣受好評。高灘處表示，明年度抽籤將於明年1月4日開放登記，請民眾注意時間把握機會。

高灘處指出，為讓市民在都市叢林裡也能有舒活身心的園地，在三重新北大都會公園規畫農園空間「樂活農園」，歡迎想體驗農作樂趣，喜歡河濱開闊的水岸風景的市民報名，預計於明年1月4日開放耕位抽籤登記。

高灘處說明，112年度樂活農園受理報名期間，自112年1月4日至1月16日截止，為期10天，並於2月17日辦理公開抽籤作業；報名相關訊息及文件、表單，均公告於高灘處官網（樂活農園-最新公告區）及農園現場公布欄，歡迎有興趣加入的市民把握時間報名，體驗耕作自給自足的樂趣。

市民劉先生分享，自己家住新莊，是目前「樂活農園」的耕戶，很幸運能在上次的登記抽籤中抽到耕位，讓自己在退休後體驗農耕種田，除了活動身體，還能接觸自然綠地，而且辛苦耕種後的收成，很有成就感，同時也認識許多同好農友，為生活帶來樂趣。