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當都市農夫體驗農作樂趣 新北樂活農園1月4日開放報名

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北高灘處在新北大都會公園規畫「樂活農園」，不少農友在農園碰到後彼此觀摩、交流。圖／新北高灘處提供
新北高灘處在新北大都會公園規畫「樂活農園」，不少農友在農園碰到後彼此觀摩、交流。圖／新北高灘處提供

隨都市化發展，要在都會區看到農地、體驗種植樂趣也越來越難，新北高灘處在新北大都會公園規畫「樂活農園」，供民眾登記抽籤耕位，可一次種植多種作物，推出後即廣受好評。高灘處表示，明年度抽籤將於明年1月4日開放登記，請民眾注意時間把握機會。

高灘處指出，為讓市民在都市叢林裡也能有舒活身心的園地，在三重新北大都會公園規畫農園空間「樂活農園」，歡迎想體驗農作樂趣，喜歡河濱開闊的水岸風景的市民報名，預計於明年1月4日開放耕位抽籤登記。

高灘處說明，112年度樂活農園受理報名期間，自112年1月4日至1月16日截止，為期10天，並於2月17日辦理公開抽籤作業；報名相關訊息及文件、表單，均公告於高灘處官網（樂活農園-最新公告區）及農園現場公布欄，歡迎有興趣加入的市民把握時間報名，體驗耕作自給自足的樂趣。

市民劉先生分享，自己家住新莊，是目前「樂活農園」的耕戶，很幸運能在上次的登記抽籤中抽到耕位，讓自己在退休後體驗農耕種田，除了活動身體，還能接觸自然綠地，而且辛苦耕種後的收成，很有成就感，同時也認識許多同好農友，為生活帶來樂趣。

高灘處代理處長張修銘表示，這次的樂活農園契約耕作期限，自112年4月1日到114年3月31日，耕位數共有359格，採公開登記抽籤方式。每格耕位耕種面積為50平方公尺（約15坪），耕作範圍內可種植多種農作物；只要設籍在新北且滿18歲以上民眾都符合報名資格。

新北高灘處在新北大都會公園規畫「樂活農園」，不少農友在農園碰到後彼此熱情問候。圖／新北高灘處提供
新北高灘處在新北大都會公園規畫「樂活農園」，不少農友在農園碰到後彼此熱情問候。圖／新北高灘處提供
新北高灘處在新北大都會公園規畫「樂活農園」，農友享受努力耕作的成果。圖／新北高灘處提供
新北高灘處在新北大都會公園規畫「樂活農園」，農友享受努力耕作的成果。圖／新北高灘處提供
新北高灘處在新北大都會公園規畫「樂活農園」，不少農友努力耕耘享受勞動。圖／新北高灘處提供
新北高灘處在新北大都會公園規畫「樂活農園」，不少農友努力耕耘享受勞動。圖／新北高灘處提供

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