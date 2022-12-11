巨星耶誕演唱會 侯友宜扮萌嘟嘴相約「明年再來」

中央社／ 新北11日電

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會」今天熱鬧開唱，吸引大批民眾參與；市長侯友宜晚間到場點燈並與五堅情一起扮萌嘟嘴，現場笑聲不斷，侯友宜還和大家相約「明年再來」。

巨星耶誕演唱會由藝人黃子佼與林莎、大文、李易搭檔主持，現場吸引數萬人參與，擠滿市民廣場，演唱會由超人氣潮流男團Ozone開場，這也是他們出道後首次登上「巨星耶誕演唱會」舞台。

隨後，李東軒及「鐵肺歌后」戴愛玲等人都帶來拿手歌曲，演員周孝安、鄒承恩、楊晴、臧芮軒和劉育仁也上台介紹新戲，五堅情W0LF（S）也分別帶來多首個人、組合演唱歌曲，讓歌迷大呼過癮。

侯友宜到場主持點燈儀式時，還特地在主持人安排下與五堅情的歌手們扮萌，擺出時下流行3個拍照姿勢，分別是歪頭、托腮捧臉及嘟嘴等動作，引來現場笑聲不斷。

侯友宜表示，今天天氣很冷，但是大家熱情不減，他希望明年能繼續把耶誕巨星演唱會辦得更好，讓歡樂耶誕城越辦越美，迄今已有580萬人次參與，他也和大家相年還要再來哦，希望明年繼續努力，讓新北愈來愈幸福、愈來愈好。

演唱會 侯友宜 新北

延伸閱讀

「新北耶誕城演唱會」嗨爆板橋 數萬歌迷搶聽偶像飆歌

相關新聞

理科太太自稱「學姐」售諮商日記引熱議 北市衛生局：判斷違法有難度

YouTuber理科太太日前與線上平台合作，將自身100多小時諮商歷程化為課程販售，是否涉醫療行為引發熱議。北市衛生局官...

議員揭大巨蛋公安隱憂 北市府：公安優先嚴審

民進黨台北市議員吳沛憶指出，大巨蛋人流控管與疏散演練計畫尚未完備，呼籲蔣市府應嚴審；台北大巨蛋籌備處副執行長陳世浩今天說...

台灣燈會睽違23年重返 北市力邀3300位志工投入

台灣燈會睽違23年後重返台北舉辦，因應12月5日是國際志工日，北市社會局今舉辦歡慶國際志工日活動暨燈會志工誓師記者會；社...

新北林口文化二路二段亂象有交安隱憂 升級路面改善

新北林口區文化二路二段雙號側人行道路面老舊破損、下雨積水及私設斜坡，不僅造成市容亂象，積水也影響通行安全，新北養工處協同...

議員爆大巨蛋逃生壅塞節點安全未完備 籲重新模擬演練

台北市長柯文哲任期倒數，準市長蔣萬安上任首要挑戰將是大巨蛋未來開幕營運，議員吳沛憶踢爆，目前大巨蛋人流控管、疏散演練計畫...

配合新北安坑輕軌 4線接駁公車今天免費試乘

新北市第二條自建自營的安坑輕軌今日開始初勘，為了提供民眾更便捷地來搭乘輕軌，交通局規畫4條接駁公車同步開放免費試乘，歡迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。