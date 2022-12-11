新北安坑輕軌初勘完成 預計月底提報交通部履勘

新北市政府表示，今天完成安坑輕軌初勘作業，新北市捷運局、新北捷運公司將盡速完成應改善事項後，預計12月底可提報交通部辦理履勘，以便完成履勘及取得交通部營運許可。

新北市捷運局發布新聞稿指出，安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，起點的十四張站可與環狀線銜接轉乘。安坑輕軌今天進行初勘作業，共分為土建、機電及營運3組進行，由新北市政府邀集學者專家共14人擔任初勘委員，交通部也派員指導。

初勘方式，捷運局表示，分為簡報詢答、文件檢視、現場設備檢視及緊急狀況的應變處置模擬演練等，並於K5景文科大站辦理「列車行經路口發生機車撞擊列車事故」狀況模擬演練。

捷運局指出，經各分組及最終總結會議出席委員會委員討論共識結論，「履勘前須改善事項」4項、「一般注意改善事項」16項、「後續建議改善事項」10項。

針對初勘委員提出的缺失事項，新北市捷運局、新北捷運公司表示，將立即進行改善，在改善後將盡速報請交通部辦理履勘，以期能及早通車提供民眾安全及便捷交通服務。