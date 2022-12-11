台灣燈會睽違23年重返 北市力邀3300位志工投入

台灣燈會睽違23年後重返台北舉辦，因應12月5日是國際志工日，北市社會局今舉辦歡慶國際志工日活動暨燈會志工誓師記者會；社會局表示，為響應2023台灣燈會在台北，社會局在短短2個月就召募了3300多位志工投入燈會，今現場聚齊300人對外宣告啟動燈會志工服務。

社會局表示，活動現場聚齊300人，現場也安排台灣燈會志工趣味賽、志工打氣巡禮設攤闖關活動、燈會展示及志工量能儲備展區等活動，也成為燈會志工的嘉年華會，為投入服務進行暖身。

社會局表示，此次，響應2023台灣燈會在台北，在短短2個月就召募3300多位志工投入燈會，配合光、源、未來、中央四大展區及12行政展區，支援活動、客服、庶務等各項服務，感謝個別志工及團體志工的共襄盛舉，期盼透過本次誓師活動，展現台北市多樣豐富的志願服務及志工精神，匯集志工的力量。