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新北林口文化二路二段亂象有交安隱憂 升級路面改善
新北林口區文化二路二段雙號側人行道路面老舊破損、下雨積水及私設斜坡，不僅造成市容亂象，積水也影響通行安全，新北養工處協同林口區公所做改善工程，以人行舖面設計、增設集水井等更新該區市容，也改善排水設施，兼顧安全及美觀的通行廊道。
林口區文化二路二段（信義路至中山路）雙號側人行道因破損年久失修，每逢下雨便容易積水，導致路面濕滑泥濘，嚴重影響民眾通行安全；另外，民眾為貪圖方便私設斜坡道，影響道路安全及造成路面市容雜亂不堪，民眾向議員及市府反映。
養工處表示，接獲消息後立即邀集林口區公所共商解決方案，改善人行道工程。工務局指出，該工程由養工處補助工程費約170萬元，林口區公所負責執行，藉由人行舖面設計、增設集水井、更新老舊預鑄蓋板及設置無障礙坡道，完工後有效提升行人用路安全及美化環境。
工務局表示，整體工程已於近日完工，不僅有效解決路面破損及下雨積水的問題，同時保障市民通行安全，造就人本環境與市容，提升用路品質，未來針對類似情況也會持續辦理，以維護民眾通行安全。
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