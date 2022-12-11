議員爆大巨蛋逃生壅塞節點安全未完備 籲重新模擬演練

台北市長柯文哲任期倒數，準市長蔣萬安上任首要挑戰將是大巨蛋未來開幕營運，議員吳沛憶踢爆，目前大巨蛋人流控管、疏散演練計畫僅簡略內容，尤其逃生壅塞節點的安全規畫未完備，呼籲新市長須嚴加審核，並且不能排除重新災害模擬。

北市府回應，因先前災害模擬已過都審，目前無重新模擬計畫，若議員要求，就看接下來新市長上任後，是否就此與遠雄重新討論，準市長蔣萬安已要求大巨蛋安全最優先。

吳沛憶表示，北市府與遠雄重新議約進度，已於11月核定投資執行計畫書、並簽訂契約變更，但外界最關注的大巨蛋人流控管、疏散演練計畫等，都僅有簡略內容，完整計畫營運前才會擬定並送市府審核。但依照先前都委會決議，逃生壅塞節點、也就是逃生人潮卡關問題須透過疏散計畫解決，大巨蛋的安全規畫尚未完備。

議員質疑，韓國梨泰院今年十月才發生踩踏意外，市府曾於10月30日要求遠雄「檢討精進大巨蛋疏散規畫，並確實執行5萬9833人容留人數上限」，但經檢視，投資執行計畫書尚無細部內容，大巨蛋營運前提無疑是安全，園區以5萬9833人的容留人數做為防災模擬基準，必須嚴格進行人流管控，不超過容留上限，才能確保逃生避難規畫能夠執行。但園區內有好幾棟建物，各建物又有多個出入口，如何進行人流控管卻還看不到規畫。

吳沛憶也提到，根據台北市第538次都審會議資料，大巨蛋即便以最佳狀況情境災害模擬，仍會發生壅塞，當時都委決議須「加強室內及戶外避難引導措施」，「且針對節點提出避難演練、強化管理機制」，也就是必須透過人員引導排除逃生人潮卡關，但這部分規畫也尚未完成，議員憂，未來大巨蛋是否會因壅塞造成逃生不及甚至踩踏？在資訊不足下，仍讓人憂慮。

另外，議員也提到，大巨蛋第534次都審時，遠雄曾回應「逃生避難事項之營運計畫為原投資執行報告書一環」，但現有內容並不完整，吳沛憶呼籲：大巨蛋爭議多年，且尚未能免除安全疑慮，下任市府須嚴格審核人流及疏散計畫並比照現行做法公開上網，且不能排除重新進行災害模擬，以保障啟用後的安全。

對此，北市文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋的投資執行計畫書簽訂，是遠雄整個營運期間計畫書，包括從第一年至最後一年，相關細節不會在計畫書列得非常詳細，至於大巨蛋明年營運，相關詳細的人流控管及疏散計畫，會在正式營運前三至五個月才會提出。

至於議員要求大巨蛋重新災害模擬演練，並比照公開上網，陳世浩說，由於不先前災害模擬都已都審通過，目前尚無規畫重新模擬演練，若議員要求，就看接下來新任市長上任後，是否就此與遠雄重新討論議約，蔣萬安準市長先前已經要求，大巨蛋安全絕對要放在最優先。