配合新北安坑輕軌 4線接駁公車今天免費試乘

新北市第二條自建自營的安坑輕軌今日開始初勘，為了提供民眾更便捷地來搭乘輕軌，交通局規畫4條接駁公車同步開放免費試乘，歡迎大家一起來搭輕軌。

交通局表示，安坑輕軌在K1至K5行經安一路，安坑地區多為山坡地社區，為提升新店大眾運輸服務，以及因應未來輕軌通車後轉乘需求，交通局協調公車業者規畫4條公車路線，並採用新車營運提供居民上下山轉乘輕軌，且為了配合今日初勘，開放民眾免費搭乘。

交通局指出，4條輕軌接駁公車路線包括安坑1線「二叭子植物園－台北小城」、安坑2線「黎明清境－玫瑰中國城」、安坑3線「綠野香坡－安忠路」、安坑5線「五城社區－耕莘安康院區」。

交通局指出，輕軌接駁公車營運時間為今日上午9時至下午5時，全日共有8班列車，皆是整點發車，時間為(0900/1000/1100/1300/1400/1500/1600/1700)，歡迎民眾踴躍搭乘。