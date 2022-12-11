新北改善167處公園 中和自強公園3步道成「都市覓徑」

新北市府推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，現已完成167處公園，而景觀處也結合公園打造都市森林，而中和自強公園規畫3條路線，讓公園成為距離城市最近的後山。

新北市景觀處推動「城市覓徑」計畫，中和自強公園以此規畫3條路線，分別是輕爬山路線全長約600公尺，壓花地坪階梯高度平緩且梯面寬大好踩，登山步道設有拉繩設施，在挑戰登山樂趣同時也兼顧安全性，可供青壯年族群進行體能挑戰。

另外，微健行路線全長約500公尺，為較平緩的步道，路線可供輪椅及嬰兒車使用，真正打造出無障礙的通行空間，適合全家大小一同體驗；逍遙遊路全長約520公尺，是以木棧道構成的環山步道，步道空間的延伸感讓民眾可以放慢步調，寧靜的享受森林浴，適合中老年族群漫步其中。