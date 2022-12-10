視察耶誕城演唱會疏散狀況 侯友宜：開城累計555萬人次

新北歡樂耶誕城巨星演唱會今明2天晚上登場，新北市長侯友宜晚間前往指揮中心視察活動人潮疏導狀況，侯友宜表示，歡樂耶誕城從開城至今已有555萬人次，耶誕城到元月2日，期待民眾來這裡過一個開心的耶誕節。

侯友宜表示，新北耶誕城迎來巨星耶誕演唱會，從很多天之前排隊非常踴躍，今天約吸引了25萬人次來到耶誕城，總計動用了1344名工作人員，全力做好安全、交通、人力疏導。到今晚10點，一切非常順暢。他希望市民能夠到耶誕城享受溫馨幸福的時光，也平安回家，明天還有演唱會，也期待民眾光臨，來欣賞耶誕城。

至於演唱會結束後的疏散動線規劃，侯友宜指出，今年跟往年一樣增加很多交通運輸準備，不論是公車、捷運系統、台鐵班次都有安排，疏散非常順利，今天傍晚5點半，因進來的人很多，所以做只出不進的管制，從下午到剛剛為止，都非常順利，謝謝民眾的配合，更要謝謝第一線值勤人員。