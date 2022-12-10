多方延攬 北市客委會主委徐世勲：陪家人考慮中

北市客委會主委徐世勲今天低調證實，包含北市與桃園等多個縣市當選人詢問他入小內閣意願，但徐世勲原本就想休息一陣子並陪陪家人，因此，還在考慮中，需再跟家人討論。

台北市長當選人蔣萬安的小內閣還未公布完整名單，不過這幾天已有不少人事傳聞，今天則是傳出蔣萬安積極延攬台北市客家事務委員會主任委員徐世勲，另外，桃園市長當選人張善政也想爭取徐世勲加入市府團隊。

徐世勲接受中央社記者訪問表示，好幾個縣市都有來詢問意願，不過自己本來的規劃是休息1到2個月、帶爸媽出去走走，因此，還在考慮。

他說，產業界也有人很早就問他要不要回去，他原本想休息一陣子之後一步步來，但許多照顧他的長輩或朋友都來勸他繼續服務，徐世勲笑稱「有點壓力，睡不著」。

徐世勲表示，還要再跟家人討論、思考之後再決定。