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新北耶誕城演場會 4.6萬人嗨翻天、570警力維安

中央社／ 新北10日電

新北市歡樂耶誕城巨星演唱會今晚登場，市府統計有4.6萬人參與晚會，出動570名警力維安。在八三夭、告五人等樂團演唱下，獻給台下的粉絲，歌迷熱情互動嗨翻天。

雖然天氣陰雨，但擋不住參與耶誕城巨星演場會歌迷的熱情，從傍晚起，歌迷頭戴燈飾或穿著厚重保暖衣服，陸續湧入市府市民廣場；也有人趁演唱會尚未開始，就逛周邊的百貨公司與飲食商店。

演唱會首日由黃子佼搭配威廉、朵拉、風田共同主持，晚上6時起，依序有八三夭、閻奕格、陳威全、告五人、陳勢安、機智男孩 IT BOYZ、小樂 吳思賢、Bii畢書盡、韋禮安、動力火車等藝人登場，市民廣場擠滿歌迷，邊聽唱邊揮舞螢光棒與偶像歌手互動。

八三夭節奏感強烈的放克舞曲，讓粉絲們感受到搖滾的魅力；「率性女聲」閻奕格穿著水藍色上衣出場，帶來超高難度的歌曲「愛上現在的我」，甜美嗓音搭配流暢的真假音轉換，讓粉絲們相當陶醉。

告五人延續去年高人氣在歡呼聲中現身，一連帶來「好不容易」等4首膾炙人口歌曲，男主唱潘雲安、女主唱犬青也展現個人魅力，熱情與粉絲互動。

新北市政府交通局表示，今天部署警力與義交在新板特區所有路口執勤並疏導，市府周邊道路交通還算通暢。另外，截至晚間7時30分，市民廣場約有4.6萬人參與演唱會活動，人潮溢流到人行道上。

新北市警局出動支援警力維護秩序與安全，傍晚陸續到崗抒解交通與巡邏現場維持秩序，在周邊道路也可看見新府路、新站路口、縣民大道等9地，有消防救護人員與救護車待命。舞台上，偶而宣導請歌迷注意不要推擠，維護自身安全。

新北市府警局長黃宗仁表示，鑒於南韓梨泰院踩踏事故，警察局內勤警官今天一起加入維安及交通疏導，以防止踩踏事件。今天與明天共規劃570名警力維安，也運用人流管控、空拍即時監測、安全疏導走廊，以確保演唱順利圓滿、平安落幕。

演唱會 粉絲

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