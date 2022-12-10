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拚疫後自行車觀光 皇冠北海岸千人領騎串全台45條路線

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
拚疫後自行車觀光，皇冠北海岸千人領騎串全台45條路線。圖／北觀處提供
拚疫後自行車觀光，皇冠北海岸千人領騎串全台45條路線。圖／北觀處提供

為迎接疫後觀光復甦，由交通部觀光局主辦的「皇冠海岸漫騎趣環台騎遊」活動，因疫情延宕2年，今天由交通部政務次長陳彥伯等帶領千名民眾領騎，一起從全台45處地點騎自行車旅遊吹風，串連APP上的路線軌跡圖。

「自行車旅遊」是環保減碳的趨勢，近年交通部持續宣傳自行車旅遊活動，支持自行車推動綠色永續都市。為迎接疫後觀光復甦，由交通部觀光局主辦的「皇冠海岸漫騎趣環台騎遊」活動，因疫情延宕2年，今天重新舉辦。

交通部政務次長陳彥伯、觀光局長張錫聰、運輸研究所長林繼國、公路總局長陳文瑞、北觀處長陳美秀及微笑單車公司董事長劉麗珠等多人領騎，號召自行車愛好者自基隆湖海灣熱情出發，帶領民眾從全台45地共同騎乘，享受自行車旅遊的樂趣。

今天「皇冠海岸漫騎趣」活動，分貴賓、短、中、長等不同路線進行北海岸觀光圈商家探訪及體驗活動，以低碳旅遊方式探索北台灣，啟動自行車休閒旅遊風潮。

貴賓路線以舊營區全新改造的萬里國聖埔為終點，由陳彥伯等貴賓、藝術創作者及身聲劇場表演者一同替藝術展揭開序幕，隨後與在地藝術家互動。

北觀處改造既有廢棄營舍及改善周邊環境，期望國聖埔作為金山聯結野柳之中繼服務據點，帶動周邊觀光效益。

許多綠色企業、自行車團體及民眾也共襄盛舉，北觀處安排專業領騎帶隊，規畫安排皇冠海岸觀光圈特色店家，帶領旅客欣賞特殊地質地景的野柳地質公園、品嘗暖呼呼的烤地瓜、在依山傍海的金山萬里溫泉泡湯及尋訪在地老厝及街區文化。

拚疫後自行車觀光，皇冠北海岸千人領騎串全台45條路線。圖／北觀處提供
拚疫後自行車觀光，皇冠北海岸千人領騎串全台45條路線。圖／北觀處提供
拚疫後自行車觀光，皇冠北海岸千人領騎串全台45條路線。圖／北觀處提供
拚疫後自行車觀光，皇冠北海岸千人領騎串全台45條路線。圖／北觀處提供
拚疫後自行車觀光，皇冠北海岸千人領騎串全台45條路線。圖／北觀處提供
拚疫後自行車觀光，皇冠北海岸千人領騎串全台45條路線。圖／北觀處提供
拚疫後自行車觀光，皇冠北海岸千人領騎串全台45條路線。圖／北觀處提供
拚疫後自行車觀光，皇冠北海岸千人領騎串全台45條路線。圖／北觀處提供

自行車 交通部 陳彥伯

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