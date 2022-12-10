成立「珊友會」 黃珊珊：柯文哲需要幫忙會協助

未當選台北市長的前副市長黃珊珊今天舉辦感恩見面會，並宣布成立後援會「珊友會」。至於下一步，黃珊珊說，先出國看小孩，返台後再宣布，若市長柯文哲需要幫忙會協助。

黃珊珊下午在內湖區禮客舉辦感恩見面會，柯文哲特別到場致詞，上台時引起現場許多民眾歡呼。黃珊珊致詞時說，有34萬餘名台北市民，不是投給藍綠，是投給對未來政治的想望，這是自由選民覺醒，且擺脫政黨仍在許多壓力及仇恨情緒操弄，投下神聖一票。

她指出，擺脫舊政治才能脫離政黨綑綁，市民不是藍、不是綠，是自由的，參選時沒有操作抹黑、抹黃的負面選舉，提出許多政見，是因堅持讓台北市成為選舉典範，不要再出現噴政治口水的惡性循環。

她表示，民主政治不會有終點，選舉結束不代表任務完成，會持續倡議相信的價值，否則就跟傳統政客一樣，且會維持24年前從政初衷，持續以公眾人物及律師身分繼續倡議。

至於下一步，黃珊珊說，選舉結束後，開始整理雜物、思考未來，但外界卻急著幫她找工作，但她思考不是位子，而是能替市民做什麼，所以成立「珊友會」，希望與民眾互動，了解對公共政策的意見，並規劃進行全台簽書會。

黃珊珊會後接受聯訪，媒體詢問，下一步是否會協助柯文哲。黃珊珊表示，她先出國看小孩，返台後會對外告知下一步，若柯文哲需要幫忙的地方一定協助。

媒體問及，成立LINE官方帳號後援會是否要維持聲量？黃珊珊指出，過去擔任民意代表時，就會留聯絡管道給市民，成立後援會只是想了解民眾需求。

媒體提問台北市長當選人蔣萬安近期找內閣似乎出現狀況的看法，黃珊珊說，沒意見，但北市有很多不錯的制度，還是可使用，也希望北市府不要停滯。

依中央選舉委員會網站資料，以無黨籍參選台北市長的黃珊珊，得票數為34萬2141票。