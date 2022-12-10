新北耶誕城今明兩天巨星演唱會 消防救護員進駐防踩踏意外

新北歡樂耶誕城今年與迪士尼合作，盛大打造雪白之城，巨星耶誕演唱會12月10、11日連兩天大咖雲集隆重登場，新北警方呼籲民眾搭大眾運輸來拍照打卡不塞車。

12月10日、11日巨星耶誕演唱會連兩日也有超堅強主持陣容，三金主持人黃子佼今天晚上與威廉、謝雨芝、風田共同主持，今天壓軸為今年發行新專輯、宣布結婚雙喜臨門的「金曲創作才子」韋禮安，以及經典不敗的「實力派金曲組合」動力火車。

12月11日黃子傚則與林莎、大文、李易搭檔主持，由超強饒舌唱功的「嘻哈男神」瘦子E.SO，以及四度金曲破紀錄榮獲歌后寶座，擁有穿透力美聲的「金曲創作天后」蔡健雅壓軸。

有鑑於韓國在萬聖節前夕發生嚴重的踩踏死傷意外，不僅新北市警局全體總動員，派重兵部署在耶誕城周邊道路，進行交通及人員疏導，新北市消防局也在舞台區、竹筍區及地下連通道，及板橋車站、縣民大道與新府、新站路口，設置9處及部署45名消防救護人員，針對主要出入動線加強戒備巡視，因應可能的突發受傷狀況。