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新北耶誕城今明兩天巨星演唱會 消防救護員進駐防踩踏意外
新北歡樂耶誕城今年與迪士尼合作，盛大打造雪白之城，巨星耶誕演唱會12月10、11日連兩天大咖雲集隆重登場，新北警方呼籲民眾搭大眾運輸來拍照打卡不塞車。
12月10日、11日巨星耶誕演唱會連兩日也有超堅強主持陣容，三金主持人黃子佼今天晚上與威廉、謝雨芝、風田共同主持，今天壓軸為今年發行新專輯、宣布結婚雙喜臨門的「金曲創作才子」韋禮安，以及經典不敗的「實力派金曲組合」動力火車。
12月11日黃子傚則與林莎、大文、李易搭檔主持，由超強饒舌唱功的「嘻哈男神」瘦子E.SO，以及四度金曲破紀錄榮獲歌后寶座，擁有穿透力美聲的「金曲創作天后」蔡健雅壓軸。
有鑑於韓國在萬聖節前夕發生嚴重的踩踏死傷意外，不僅新北市警局全體總動員，派重兵部署在耶誕城周邊道路，進行交通及人員疏導，新北市消防局也在舞台區、竹筍區及地下連通道，及板橋車站、縣民大道與新府、新站路口，設置9處及部署45名消防救護人員，針對主要出入動線加強戒備巡視，因應可能的突發受傷狀況。
消防局長黃德清表示，為搶在第一時間提升緊急傷病患效率，消防局創新構思製作救護快速通關手持牌輔以爆閃提示燈，提醒現場民眾迅速騰出急救空間以利消防救護人員即時緊急救護處置，讓民眾配合遵循現場消防、警察及工作人員引導指示疏離。黃德清呼籲參加民眾務必注意自身安全，遇救護人員出勤務必讓道，希望到耶誕巨星演唱會活動的民眾，都能帶著愉悅的心情前往，平平安安地開心返家。
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