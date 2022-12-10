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耶誕巨星演唱會今晚登場 下午已聚集上千人
新北市歡樂耶誕城重頭戲巨星耶誕演唱會今晚6點即將登場，今下午市民廣場活動現場持續彩排，重砲音樂已響徹整個新北市府周邊，不少民眾已聚集市民廣場欣賞，目視至少已有上千人抵達市府周邊。
下午新北市板橋區綿綿細雨，但不減等待巨星演唱會的民眾熱情。巨星耶誕演唱會今晚歌手演出依序為八三夭、閻奕格、陳威全、告五人、陳勢安、機智男團、吳思賢、畢書盡、韋禮安，壓軸則為動力火車。
明日歌手依序為Ozone、李東軒、戴愛玲、熊仔、大淵、加油喜事、五堅情、小春、蔡健雅，壓軸則是瘦子E.SO。
新北市觀旅局提醒，演唱會為人群較密集之演唱會活動，兩日活動請民眾仍全程配戴口罩，民眾可多利用大眾運輸工具參與巨星耶誕演唱會活動，搭乘捷運板南線以及環狀線至板橋站下車，或是利用高鐵、火車至板橋站，進入板橋車站大廳即可看見清楚指引。
2022新北歡樂耶誕城官網：https://christmasland.ntpc.gov.tw
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