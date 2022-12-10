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坪林百萬冠軍冬茶出爐！連兩周末活動滿滿 還能抽iPhone14 Pro Max

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府今日於坪林茶業博物館旁廣場舉辦比賽會頒獎典禮及新北好茶展售會開幕儀式。圖／新北市農業局提供
新北市府今日於坪林茶業博物館旁廣場舉辦比賽會頒獎典禮及新北好茶展售會開幕儀式。圖／新北市農業局提供

新北市府今日於坪林茶業博物館旁廣場舉辦比賽會頒獎典禮及新北好茶展售會開幕儀式。活動坪林主場於12月10、11及17、18日舉辦，結合好茶市集、文創品牌-好想兔、坪林解謎趣抽IPhone 14 Pro Max、筊杯大賽贏金牌等主題，並推出文創商品好想兔品茗杯及紅包袋等限量聯名禮，現場還會有好想兔攝影棚、好想兔與小賤狗見面會，多項好康活動邀請民眾一同前來體驗新北好茶魅力。

新北市政府秘書長林祐賢今到場頒贈賀匾恭賀特等獎興鴻茶莊、坪林陳文華，林祐賢表示，坪林區是百萬冠軍包種茶的發源地，栽培面積487.68公頃，約佔新北市65%，所生產的包種茶品質特佳，茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃，優雅清新。新北市透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，也不斷提升好茶價值，展現獨特茶鄉風味，邀請大家攜家帶眷出門來坪林遊玩、品好茶、逛市集、拿好禮。

坪林區區長周慶珍表示，文山包種茶為坪林區的重要產業，本次活動除了茶主題外，還結合了好想兔文創品牌、實境解謎、茶花展、微旅行、筊杯大賽、戲說坪林茶鄉時代體驗等元素，就是要讓民眾來到坪林有更豐富的旅程。

現在坪林也有越來越多返鄉青農，他們除了專注承襲百年製茶工藝，也發揮年輕人的熱情及創意，與茶業改良場文山分場合作，研發茶慶酒等新產品，因此這次活動也特別邀請坪林青年茶業發展協會在活動第一週於坪林區公所前茶鄉廣場舉辦「茶嶼潮匯坪林場」，現場將有闖關遊戲、優雅的茶席、新產品茶慶酒試飲、行動茶吧車、茶調酒及樂團表演等，相信在茶鄉新思維共同激盪下，可以創造出不同的火花，讓坪林茶產業可以有更多元的面向及風貌。

新北市政府秘書長林祐賢(右)今到場頒贈賀匾恭賀特等獎興鴻茶莊、坪林陳文華。圖／新北市農業局提供
新北市政府秘書長林祐賢(右)今到場頒贈賀匾恭賀特等獎興鴻茶莊、坪林陳文華。圖／新北市農業局提供

坪林 文創

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