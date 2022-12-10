北海岸連日雨 石門北19線坍方搶修得2個月

北海岸連日雨勢不斷，新北市石門區北19線5.5公里處，7日晚間6點半發生大規模道路坍方，區公所勘查發現整個路基流失崩陷，致道路中斷。市府搶修需2個多月，影響20住戶，公車及社區巴士均停駛，民眾需改道通行。

新北市石門區長林俊宏說，北19線5.5公里處，因近日連續下雨造成路基流失，道路坍方，區公所立即設置警示設施及改道公告，坍方面積約350平方公尺。

林俊宏表示，因北19線是環狀道路，居民有其他道路可以進出，新北市養工處到場勘查，後續會進行搶修工程，約要2到3個月的時間，請民眾提早改道。

北19線屬於環狀線，石門區公所端通往青山瀑布段，目前無法通行 ，必須改從老梅往北19線通行。

居民表示，近日大雨下不停，近年來首次崩塌如此嚴重，整個路面都不見了，看了令人怵目驚心。