北藝中心挨轟不及格…黑潮藝術怒列11缺失 北藝：積極修正中

黑潮藝術邀請國際舞團舞者和音樂家來台，11月底在台北表演藝術中心演出，但結束後負責人謝宗益在臉書上開砲，列出北藝中心11項缺失，批評北藝中心設備不完善，標榜「國際級的表演藝術中心」卻完全不及格，要求北藝中心公開道歉並立刻休館。北藝中心回應，相關議題確實是他們目前正積極面對修正的項目，其中部分問題已納入優化項目，其餘也在研議改善方式中。

黑潮藝術在疫後首場大型製作，邀請了8位國際知名舞團首席舞者及3位國際音樂家來台，並預約北藝中心的大劇院作為表演場地。活動過後，謝宗益從售票系統到開演時間，在黑潮藝術官方臉書粉絲頁上具名列出北藝的缺失。

謝宗益表示，北藝中心今年7月開幕至今都標示錯誤的「座位圖」，4樓標成6樓，沒有和「OPENTIX 售票系統」更新資料，讓觀眾線上購票混淆，妨礙他們的售票作業，北藝中心也不提供包括販售節目冊、周邊商品的前台服務，即便付錢也不提供。

謝宗益說，北藝中心的升降平台沒有升降功能，無法使用，「舞蹈彈性地板」和地板產生5公分高落差，對演出人員有潛在風險，也沒有加裝「木板斜坡」防止踩空，場館沒有鋼琴，排練室沒有活動把桿，另外後台供演出單位使用的洗衣間沒有配電，他們只好另外增派人員收集演出人員的換洗衣物，大劇院內的廁所數量也不敷使用。

北藝中心回應，舞蹈彈性地板所使用的地板銜接斜坡，已於今年6月向德國原廠下訂，預計明年1月到貨；升降平台目前尚未通過驗收，待明年2月改善完後再評估啟用日期。洗衣間已完成給排水、電力系統建置，洗衣機及烘衣機採購，後續待驗收完畢即可啟用，另外活動把桿預計明年1月完成，也已編入預算採購平台演奏鋼琴YAMAHA C7X，預計明年7月到貨。

北藝中心表示，大劇院四樓增設洗手間目前評估方案較為複雜，需外加樓板結構、變更執照申請、管線工程設計等，因涉龐大經費，預計明年提交預算爭取市府補助，而前台提供商品代售服務及晚間六點至七點休息時段的調整，將於今年開幕年結束後，一併納入評估討論。