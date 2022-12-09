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推廣銀髮俱樂部先修班 汐止長輩手做草莓大福

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所深入社區辦理銀髮俱樂部先修班課程，汐止區長陳健民和長輩們一起手作草莓大福，現場熱鬧有趣。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所深入社區辦理銀髮俱樂部先修班課程，汐止區長陳健民和長輩們一起手作草莓大福，現場熱鬧有趣。圖／觀天下有線電視提供

為了鼓勵社區一起加入銀髮俱樂部的行列，汐止區公所深入社區辦理先修班課程，在摩天鎮社區開辦的甜點課，吸引好多長輩參加，今(9)日汐止區長陳健民不但前往視察，也和長輩們一起手作草莓大福，現場熱鬧有趣。

下午時間，長輩們齊聚一堂，每個人的面前都擺放了草莓、紅豆泥等材料，等講解完，就要跟著老師一起手作甜點，現場大家動手DIY，學做和風草莓大福，每位長輩們慢慢的將皮攤開，接著放入紅豆餡料，還有重點就是將一顆顆的紅色草莓擺進去，最後包起來，現場汐止區長陳健民以及里長吳明道都一起手作草莓大福，實際動手做的確不容易，但大家都很用心完成，長輩說，很喜歡這樣的活動課程，可以學東西也很有趣，還能交朋友，尤其自己親手做的甜點更美味，要帶回去跟家人分享。

汐止區長陳健民表示，新北市政府推動銀髮俱樂部已經很多年，除了里里都有銀髮族俱樂部之外，現在也很希望能夠推廣進社區，今天很感謝摩天鎮社區響應政策，開辦銀髮俱樂部先修班，很開心能夠和長輩一起做甜點。

陳健民指出，目前汐止區銀髮俱樂部先修班，有三個社區在推動，開的班也多元，有烘焙班、甜點班還有太極拳班、桌遊班等等，也希望汐止區的各社區如果開班需求的話，也請社區管委會可以透過公所跟社會局申請，一年最多可以申請到兩萬元的補助做為課程的開設，希望銀髮族俱樂部，可以有更多社區加入推動。

保新里長吳明道說，很感謝市政府、公所協助，以及社區管委會很配合開辦銀髮俱樂部課程，讓摩天鎮社區長者有一個休閒學習的地方，今天跟區長一起來跟著做草莓大福，現場長輩都做的很好，都很開心。

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