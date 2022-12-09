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喝溪水憂夏天水荒 汐止水源路二段盼接自來水

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區水源路二段200號之後，就沒有自來水，新北市議員張錦豪、立委賴品妤服務處會勘，討論接自來水的可行性。圖／觀天下有線電視提供
汐止區水源路二段200號之後，就沒有自來水，新北市議員張錦豪、立委賴品妤服務處會勘，討論接自來水的可行性。圖／觀天下有線電視提供

汐止區水源路二段在過了200號之後，就沒有自來水，沿線幾十戶的居民目前都只能接溪水使用，但是夏天遇到枯水期，或是強降雨溪水混濁的話，就會沒水用，所以，新北市議員張錦豪、立委賴品妤服務處會勘，討論接自來水的可行性。

白雲里長陳俊地說，汐止水源路二段大概200號以上就都沒有自來水，都是用山泉水，但是有時候山泉水不夠，大家就一直反應希望能夠有自來水設施，希望能夠找出國有地做加壓站，解決這一帶的用水問題。

沿線有工廠也有住家，住戶大概有200人，居民希望能夠接自來水，只是因為這一帶是山區，目前自來水上不去，必須得先增設加壓站。

新北市議員張錦豪表示，汐止水源路二段靠近柳燕橋一帶，長期以來都是飲用溪水，所以，會勘討論後決定先清查附近有沒有適合的國有地或市有地做加壓站，讓自來水管能夠延伸。

汐止 議員 張錦豪 賴品妤

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