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雙溪松年大學成果展 青銀共演High翻全場

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區松年大學成果展由松年大學銀髮族和東北角學子的青銀共演，讓現場宛如嘉年華High翻全場。圖／觀天下有線電視提供
雙溪區松年大學成果展由松年大學銀髮族和東北角學子的青銀共演，讓現場宛如嘉年華High翻全場。圖／觀天下有線電視提供

因受COVID-19疫情停辦一年的雙溪區松年大學成果展，在眾所期盼下今(9)日再次展出，以《歡樂耶誕》為主題，現場佈置充滿耶誕及歡樂氣氛，讓滿滿的祝福與愛，傳遞給會場每一個人，由松年大學銀髮族和東北角學子的青銀共演，讓現場宛如嘉年華High翻全場。

一首松年大學的校歌，正式為松年大學成果展揭開序幕，雙溪區松年大學有四班，詩詞班、歌唱班、書畫班及地面高爾夫球班，每班各具特色，動靜皆宜，學員將所學成果於今天的活動中盡情展現，銀髮族的活力展露無遺，High翻全場。

今天除了有松年大學各班的成果展現，也有現場互動體驗區，可以了解平時長輩們上課的內容和心得分享，還有東北角學子的弦樂團也共襄盛舉，演出好幾首膾炙人口的老歌，讓長輩聽得如癡如醉。

雙溪區長藍瑞珉表示，因應高齡社會的來臨，長輩的平均壽命延長，過去的年代求學非常不容易，為滿足年長者求知的欲望，特別提供長輩們一個學習的機會，讓長輩可以健康到老、快樂學習，歡迎長輩歡喜逗陣來讀冊和運動。

雙溪區 銀髮族 疫情

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