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石門北19線5.5公里坍方封閉 搶通要三個月

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區北19線發生路基大面積流失，初估坍方面積約有350平方公尺，而搶通作業預估要進行三個月才能完成。圖／紅樹林有線電視提供
石門區北19線發生路基大面積流失，初估坍方面積約有350平方公尺，而搶通作業預估要進行三個月才能完成。圖／紅樹林有線電視提供

北海岸連日大雨導致石門區北19線發生路基大面積流失，在5.5公里處路段坍方嚴重，石門區公所即刻前往將道路封閉，經在與新北養工處實地會勘後，初估坍方面積約有350平方公尺，而搶通作業預估要進行三個月才能完成。

石門區長林俊宏指出，近來連日大雨導致北19線發生大面積的路基流失，路段就位在在5.5公里處，坍方嚴重雙向通行都中斷，目前公所將道路封閉，並協調行經該路段的867號客運及社區巴士改道或暫停行駛，避免用路人經過發生意外。

7日晚間石門公所接獲通報，北19線有坍方發生，公所前往封路作業時，該路段還有半邊道路，在8日上午實地會勘，已經全線隨著路基流失，初估坍方面積約有350平方公尺，而搶通作業預估要進行三個月才能完成。

石門區長林俊宏說，北19線能夠通往百年梯田、青山瀑布等知名景點，除了觀光還有居住附近的居民約20戶出入受到影響，所幸北19線為環狀線道路，民眾可自行評估目的地，從區公所端、山溪市民活動中心端或是老梅端入口進入，呼籲民眾若要前往北19線，應事先規劃路線，避免行程受到影響。

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