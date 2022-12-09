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貢寮791客運誤點嚴重惹怨 公所協調要改善

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
基隆客運791班次無法準點發車，學生和家長都抱怨連連，貢寮區公所也協調客運業者進行改善。圖／觀天下有線電視提供
基隆客運791班次無法準點發車，學生和家長都抱怨連連，貢寮區公所也協調客運業者進行改善。圖／觀天下有線電視提供

基隆客運791班次與887路線合併後，福隆端發車經常性無法準點發車，導致貢寮實中學生到校上課或放學返家經常時誤點，對此，貢寮區公所也協調客運業者進行改善，業者也進行班次調整，希望讓學生和民眾在大眾運輸使用上更有保障。

大眾運輸對於偏鄉的貢寮來說很是重要，791路線就是從基隆往返福隆，不過近期因為誤點嚴重，也影響到學生上下課的時間，讓學生和家長都抱怨連連，對此，貢寮公所也出面進行說明。

貢寮區長鍾耀磊說，目前已協助協調交通局和客運業者，客運業者也調整開車時間，並從十二月中旬開始試辦三個月，在觀察學生和民眾的搭車情況。

客運業者因9月份路線剛合併時，晚上的班次經常時間到了車子還是不見蹤影，且公車候車亭智慧站牌電子看板卻顯示末班已駛離，導致學校師生以為沒車，只好要求家長來接送，引起家長諸多不滿。近日更是連早上的班次都嚴重誤點或是延後發車，讓學生苦等至少半小時以上。

貢寮 基隆 福隆 公車

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