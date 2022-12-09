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新北低碳吉食曆 24節氣結合食材推廣農漁產

中央社／ 新北9日電

新北市府教育局今天發表「當令低碳吉食曆」，結合24節氣與當地農漁產食材及料理食譜，讓學生認識家鄉低碳食物里程，也帶孩子到市場、農場、漁港，體驗食物產銷過程的辛苦。

新北市府教育局長張明文在「當令低碳吉食曆」發表會表示，市府去年7月公布食農教育中程計畫，推廣當季在地食材為目標之一。

他接受中央社記者訪問表示，食農教育法於今年4月通過，編纂這些實體與線上教材，提供每所學校第一線老師很好的教案，補充鄉土教材，有系統的讓孩子瞭解農漁產，未來才有可能國際化、適應生活能力。

張明文說，團膳與自辦營養午餐補助有機蔬菜及使用在地農漁產；也會依農漁產價格務實優先推動時令蔬菜，讓孩子理解最低食物里程。

這本「吉食曆」介紹12月的清蒸九孔、鮑魚，或1月的三峽桶柑橘汁雞絲如何調味烹煮，還介紹選購海鮮的指南，鳳螺、櫻花蝦、四破魚、竹筴魚等，多種本地養殖或野生魚產，碳足跡較低。

中研院生物多樣性研究中心教授邵廣昭表示，推動食魚教育可認識吃的海鮮和海洋的生態和危機，讓學生學會買對魚、吃對魚，確保漁業資源永續。

教育局工程及環境教育科長蘇柏宇表示，吉食曆是野柳國小校長張錦霞帶領團隊編纂，無論是平溪珠蔥、八里文旦等，都可讓老師帶孩子在農場實施環境教育，從泥巴到嘴巴去瞭解食物，培養惜食精神，有正確的「吃當季、食當地」健康飲食生活價值觀。

食農教育 教育局 節氣

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