新北耶誕城巨星演唱會將登場 逾20帳篷提前卡位

新北耶誕城巨星演唱會明天起連2天登場，市民廣場已有20多個帳篷無畏陰雨與低溫提前卡位，市府估最高將湧進25萬人，將出動約500警力維安，現場將分3階段進行人潮管制。

「2022新北歡樂耶誕城」巨星演唱會是每年重頭戲，除了黃子佼第8度主持，共有20組藝人輪番上陣，10日有八三夭、小樂 吳思賢、告五人、韋禮安、動力火車、陳勢安、閻奕格、機智男孩 IT BOYZ、Bii畢書盡；11日有小春Kenzy、大淵MUTA、五堅情WOLF（S）、加油喜事演員群、李東軒、熊仔、瘦子E.SO、蔡健雅、戴愛玲與Ozone。

為了一睹巨星風采，新北市政府市民廣場已有20多個帳篷提前卡位，歌迷還出動野餐墊、小凳子與水瓶等物品占位，一名大學生告訴中央社記者，她與朋友週一就來占位，沒有特別鎖定哪個歌星，「每個都想看」；另名女大生則說，她與朋友等10幾個年輕人輪流排班，隨時有人駐守，晚上就睡在帳篷內，被問到連日低溫會不會「凍未條」，她說不會，穿多一點就好了。

新北市府按歷年最多人潮經驗，估演唱會單日將湧進20萬到25萬人，為避免踩踏意外發生，人潮疏導將分階段進行管制，當廣場人潮達8成滿，將啟動第1級管制，車站市府B1連通道「只出不進」；平面縣民大道人行道「分流管制」。

當廣場人潮滿溢時將啟動第2級管制，往廣場入口「只出不進」；當廣場、人行道人潮滿溢，將啟動第3級管制，封閉新站路與新府路內側車道，作為人潮容納區。

新北市府表示，重要出入口與人行動線沿線均部署有相關人力，隨時掌控現場人潮狀況機動應變，交通局也會啟動交通戰情室監控人潮與車流，一定會做好安全維護工作，以民眾安全為優先。

在交通管制方面，新北市政府交通局交通安全科長林碧芬告訴中央社記者，除了維持因應耶誕城而實施的管制措施，10日、11日演唱會期間，公車下午4時到隔天凌晨0時不停靠民權路口站（中山路往土城方向）。

新北交通局呼籲民眾可搭高鐵、台鐵至板橋站；國道客運至板橋轉運站；搭捷運板南線或環狀線至板橋站，參加耶誕城活動。

新北交通局表示，民眾也可搭乘車頭LED燈顯示「行經新北歡樂耶誕城」的公車，即可抵達捷運府中站、板橋公車站、板橋車站（文化路）、新北市政府（新府路）或新北市政府（中山路）任一站，下車後只要步行就可抵達活動現場。