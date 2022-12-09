新北交通局提醒電動滑板車禁止行駛道路 最高可罰3600元

在道路上常常可見民眾騎乘電動滑板車，還有不少酒後騎乘電動滑板車，遭警方攔檢依公共危險罪送辦，其實電動滑板車依法是禁止上路的。新北市交通局提醒，「個人行動器具」歸類為慢車，電動滑板車、電動獨輪車等「個人行動器具」不得行駛於道路，違者最高可罰3600元。

交通安全科科長林碧芬表示，依照道路交通安全規則，只要不是汽車或法規訂定的動力載具，不得在道路上行駛或使用，像是「電動獨輪車、電動滑板車、電動雙輪車」都屬於「個人行動器具」；而道路交通管理處罰條例第69條更增訂「個人行動器具」歸類為慢車，「個人行動器具」原則禁止行駛道路，另授權地方政府訂定個人行動器具相關管理辦法。

林碧芬指出，在新北市尚未訂定個人行動器具相關管理辦法前，電動獨輪車、電動滑板車、電動雙輪車等「個人行動器具」禁止行駛於道路，違規者將依違反道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，開罰1200元至3600元，並禁止其行駛或使用，請民眾留意勿以身試法，共同維護交通安全。