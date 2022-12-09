三峽區簡易自來水工程完工 解決高地居民695戶用水之苦

新北市三峽區三面環山，但因地勢較高，部分地區仍是無自來水管鋪設的地區，當地居民只能引取山澗野溪的水來洗衣煮飯，極為不便，新北市水利局補助三峽區公所約888萬元，在安坑里、插角里、竹崙里、有木里、成福里、及五寮里設置簡易自來水設備，為695戶居民解決長期用水不便的辛苦。

三峽區安坑里、插角里、竹崙里、有木里、成福里、及五寮里一帶，屬於自來水管線無法到達的地區，居民過往只能自行尋找水源引水，除了有供水來源不穩定的問題之外，每當夏季枯水期降雨不足導致河溪乾涸時，也比自來水地區更早面臨缺水問題。

水利局指出，該地居民戶數少而分散，但民生用水克不容緩，遂由市府水利局補助三峽區公所約888萬元，建設簡易自來水系統改善工程，內容包括竹崙里更換1300公尺HDPE管和取水口改善、成福里過濾桶過濾器材更換、五寮里新增1300公尺HDPE管和取水口改善、插角里新增79公尺HDPE管和取水口改善、安坑里取口水改善、新增抽水馬達一組、有木里取水口改善、水塔加蓋及更換60公尺HDPE管，這些設施能有效集中汲取水源，也為當地居民儲備用水，因應降雨不足所造成的缺水狀況。