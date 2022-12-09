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三峽區簡易自來水工程完工 解決高地居民695戶用水之苦
新北市三峽區三面環山，但因地勢較高，部分地區仍是無自來水管鋪設的地區，當地居民只能引取山澗野溪的水來洗衣煮飯，極為不便，新北市水利局補助三峽區公所約888萬元，在安坑里、插角里、竹崙里、有木里、成福里、及五寮里設置簡易自來水設備，為695戶居民解決長期用水不便的辛苦。
三峽區安坑里、插角里、竹崙里、有木里、成福里、及五寮里一帶，屬於自來水管線無法到達的地區，居民過往只能自行尋找水源引水，除了有供水來源不穩定的問題之外，每當夏季枯水期降雨不足導致河溪乾涸時，也比自來水地區更早面臨缺水問題。
水利局指出，該地居民戶數少而分散，但民生用水克不容緩，遂由市府水利局補助三峽區公所約888萬元，建設簡易自來水系統改善工程，內容包括竹崙里更換1300公尺HDPE管和取水口改善、成福里過濾桶過濾器材更換、五寮里新增1300公尺HDPE管和取水口改善、插角里新增79公尺HDPE管和取水口改善、安坑里取口水改善、新增抽水馬達一組、有木里取水口改善、水塔加蓋及更換60公尺HDPE管，這些設施能有效集中汲取水源，也為當地居民儲備用水，因應降雨不足所造成的缺水狀況。
水利局長宋德仁表示，包含三峽安坑里、插角里、竹崙里、有木里、成福里、及五寮里在內，還有新店、三芝，雙溪，瑞芳，石碇等高地區，今年共有26案簡易自來水工程持續進行，對於因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，市府每年均編列約5000萬經費，致力於自來水的普及率提升與簡易自來水系統的佈建，希望能使不同環境下生活的市民都能在民生用水方面得到相應的照顧。
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