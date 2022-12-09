嚇壞人！ 新北某小學驚傳美工刀架同學脖子

新北市某國小日前驚傳同學在下午下課時間，竟將美工刀抵住同學脖子，被抵脖子的學生家長相當不滿，將事件貼上地方社團臉書要求對方家長管自己孩子，也要求校長老師要有所作為。新北市教育局對此表示，將責請學校妥適進行學生輔導，並持續加強校園法治及品德教育。

新北市某國小本周二下午下課時間，一名12歲男學生因欲與同學嬉戲，竟拿起美工刀抵住B同學脖子，畫面嚇壞其他在場同學。B同學家長得知相當憤怒，在地方社團臉書表示「這位帶美工刀的小朋友家長，麻煩你們管一管自己的小孩子，還有國小校長、老師也麻煩有點作為，不要哪天有人受傷了，才再道歉。」

該家長昨晚深夜再度發文表示，「帶美工刀的小朋友家長，麻煩你正視你家小朋友的問題，我時間滿滿在校長室等你，不要逃避！！」

該校校長今對此表示，由於老師擔心學生使用美工刀可能會有危險，因此美勞課結束後就會將刀片收起，因此該美工刀里沒有刀片。由於男學生不善人際互動，因此將持續加強輔導該名男同學。

新北市教育局今對此表示，男學生因不擅人際互動，下課時間和同學嬉鬧時，將原本美勞課堂使用美工刀放置於同學脖子附近(無刀片)約2秒，經其他同學提醒後收回。學校知悉後聯繫家長說明原委及研商輔導資源介入避免類似案件再生。

另校方已安排學輔人員協助男學生課堂學習，加強人際良性互動及安全教育宣導，同時提醒班上學生如發現或遭遇不當情事，應立即向師長反映尋求協處。教育局將責請學校妥適進行男學生輔導，持續加強校園法治及品德教育，以建立友善和諧的學習環境。