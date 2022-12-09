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接種新冠疫苗追加劑 新北國小學童今開打

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市即日起辦理國小6歲至11歲學童莫德納雙價疫苗、BNT單價疫苗追加劑。記者李定宇／攝影
新北市即日起辦理國小6歲至11歲學童莫德納雙價疫苗、BNT單價疫苗追加劑。記者李定宇／攝影

新北市即日起辦理國小6歲至11歲學童莫德納雙價疫苗、BNT單價疫苗追加劑，及滿5歲至未滿6歲BNT單價疫苗追加劑校園接種。新北市教育局今至板橋文聖國小關心學童疫苗接種情形，教育局表示，今起至12月30日將持續辦理校園集中接種作業。

教育局表示，配合中央政策，自12月2日起學童首次接種新冠疫苗追加劑，莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗擴及提供滿6歲至11歲兒童追加劑接種，另滿5歲至未滿6歲兒童則提供BNT單價疫苗追加劑接種。

新北市採「合約醫療院所接種」及「校園集中接種」雙軌併行措施，11月30日起已開放「新北市政府新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統」，民眾可預約後至新北市合約醫療院所或中和Global Mall接種；國小及幼兒園部分，則自12月9日起至12月30日辦理校園集中接種作業。

文聖國小本次由亞東醫院團隊負責疫苗接種作業，設置疫苗接種區域，包含等候區、評估區、注射區、留觀區等；由醫師評估學生身體狀況及是否符合接種條件，確認後由醫事人員進行疫苗注射，最後於留觀區休息30分鐘確認身體狀況良好後返回教室上課。

教育局表示，提醒家長滿5歲至11歲學童疫苗追加劑接種間隔為與最後一劑基礎劑間隔至少12週(84天)以上，確診者可自發病日或確診日(無症狀感染者)起3個月且無急性症狀後，接種 COVID-19 疫苗。

教育局長張明文說，學童接種後若有不良反應，除要求學校依規定儘速通報，學童得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則。完成接種後，可加入Taiwan V-Watch疫苗接種健康回報，提升對COVID-19疫苗安全監測、關懷照護及因應效率。

目前新北市衛生局開設280家醫療院所、29家衛生所及中和Global Mall接種站，提供接種服務，市民可預約後完成疫苗施打。

新北市政府新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統：https://vacbooking.ntpc.gov.tw/ntc_vaccination/index.php

新北市教育局今至板橋文聖國小關心學童疫苗接種情形。記者李定宇／攝影
新北市教育局今至板橋文聖國小關心學童疫苗接種情形。記者李定宇／攝影

次世代疫苗 教育局

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