北市民眾黨組議會黨團 藍綠接招

民眾黨下屆議會拿下4席，首度組黨團進軍議會，第一個會期總召將由民眾黨當選人黃瀞瑩擔任，黃等人指出，要持續監督、推動市長柯文哲未完成的市政，前副市長黃珊珊96頁的政策白皮書也將送給新任市長蔣萬安。蔣辦指出，柯市府的好政策會持續推動，到時候也會收下96頁政策白皮書。

民眾黨已決定黨團總召，國民黨、民進黨下屆黨團幹部還未確認，但外界關注彼此合作關係，國民黨北市議員王欣儀表示，若是對市民有利的議題，國民黨團可以與民眾黨團、甚至無黨、小黨議員合作，但柯文哲卸任前也留著一堆市政爛攤，如內湖交通還沒解方、音圖中心等，還是要看議題，是否有合作空間。

民進黨議員陳怡君則表示，因民進黨團對柯許多政策較無法認同，所以還是要看議題是否有合作空間，但若對市民有利、好的政策，民進黨團跟友黨都可以合作。

民眾黨市議員當選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪即將上任，四人昨接受媒體人黃暐瀚廣播專訪透露，黃珊珊有幫他們上課，甚至耳提面命「千萬不能有大頭症」。

林珍羽說，她也在想未來民眾黨團可做一個「切勿大頭症」的匾額。

黃瀞瑩透露，她未來質詢蔣萬安一個很重要任務，就是將柯文哲8年還沒有完成的市政，持續監督完成，也會將黃珊珊選舉期間提出的政策白皮書重新質詢一次；陳宥丞也表示，他也會在第一次質詢時，將黃珊珊這本96頁的政策白皮書送給蔣萬安。

至於四人未來想到哪一個委員會？黃瀞瑩表示，想進教育委員會，將關注教育、托育等議題；陳宥丞則想進工務委員會，鎖定社會住宅、老屋都更等重要施政。

林珍羽想進民政或教育委員會，會監督第一殯儀館遷移，也會關注社會團體等議題；至於張志豪是30年義消，甚至林森錢櫃大火也有入火場救人，未來將關注警政衛生、消防安全等議題。

蔣萬安辦公室發言人鄭世維表示，蔣萬安曾說過市政是延續的，因此只要是柯市府內任，好政策都會繼續推動。是否收下黃珊珊96頁的政策白皮書？鄭世維表示，到時候會收下，並予以感謝。