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公部門也跟進封殺抖音？ 新北資訊中心：配合中央辦理
美國近日祭出公部門設備禁載抖音、小紅書等中國大陸App，我國數位部也有意跟進；其中新北過去因為歡樂耶誕城曾受資通廠商華為贊助，引發關注。新北資訊中心表示，目前要等中央進一步解釋相關規定，一切就配合辦理。
新北在2018年新北市歡樂耶誕城活動因爆出有中國大陸華為的贊助，又出現中國大陸知名資通訊大廠「華為」大型商標，因此遭民進黨立委質疑，恐有「資通安全疑慮」。時任市長朱立倫回應「國安會乾脆禁止這些產品在台灣販售，不是比較快一點？」
而美國聯邦調查局長近日指抖音或TikTok（國際版）、小紅書等App有國安疑慮，我國數位部官員也說，抖音或TikTok（國際版）是危害國家資通安全產品，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用；新北情況格外受到關注。
新北資訊中心表示，目前要等中央進一步解釋相關規定，一切就配合辦理。
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