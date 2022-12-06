台北幸福指數六都最高 台中施政滿意度奪冠

經濟日報今公布「幸福台灣2022縣市幸福指數大調查」，此次幸福指數調查中，六都中以台北排名最好，居全台第5，桃園市表現次佳，全台第7，再來是台中市、台南市、新北市、高雄市；施政滿意度部分，台中市有感施政成績最高，新北市次佳，而台北市最差。

在2022縣市幸福指數大調查，六都中，台北市今年在幸福指數拿下全台第5，是六都中最好的成績，較去年進步1名，北市府在政府統計數據表現搶眼，8項指標中有多達5項拿下全台第1，包含收入、就業、健康、教育、家戶連網比等，但民調表現差強人意，尤其是工作與生活平衡滿意度居全台之末；施政滿意度上為六都墊底（61.3％）。

桃園市排名全台第8，較去年退步1名，政府統計排名第4，顯示客觀環境不錯，但民調結果僅中段班，影響總體成績；施政滿意度，桃園市六都排名第3（73.1%）；台中市縣市統計中居第10，與去年持平，政府統計排名第3，以人身安全、家戶連網表現良好，民調部分，民眾對政府作為滿意度高，但對個人安全滿意度較低；施政滿意度，台中市排名第一（75.4%）。

台南市在縣市排行中居第12，相較去年退步4名，政府統計以人身安全表現較佳，民調部分工作與生活平衡居全台第1；施政滿意度上，台南市排名第4（68.8%）；新北市今年排名第13，較去年退步8名，政府統計數據部分，家戶連網比表現良好，但居住條件為全台之末，民調部分，民眾對政府施政滿意度高；施政滿意度上，新北市拿下第2（74.8%）。

高雄市全台排名第14，較去年進步1名，政府統計數據部分，環境品質表現待加強，民調部分，民眾對社會聯繫滿意度較高；施政滿意度上，高雄排名第5（67％）。

台中市長盧秀燕表示，台中有搖擺州之稱，市長要連任不容易，要拿到好成績更不容易。過去台中市民調常常敬陪末座，因為台中市民較為嚴格審核市政團隊，在她與團隊4年下來的努力建設、服務，能夠獲得六都施政滿意度第一名，對她來說是莫大的鼓勵，未來會更加努力。

新北市副市長劉和然表示，前2屆新北市長侯友宜均親自到場，但因今天有行程無法排開，但仍交代要向主辦單位道謝，這份民調考題讓他們清楚知道哪裡還需補足，侯友宜常強調「好好做事」，民眾關心看得到的如運動中心要做，看不到的如汙水下水道建設更要做。

劉和然表示，侯友宜常說，什麼是施政，就是「所有事情放在心上，以民為天」，並強調繼續好好做事。另也佩服主辦單位經濟日報，因這是今年最後一個民調公布，「選前、選後公布很不同」，挑在選舉後為各縣市長提供資訊，不影響選舉，對於這點很佩服，但劉和然笑說，「對於嘉義市應該就是好事」。

嘉義市雖非六都，但在幸福指數及施政滿意度表現上都良好。嘉義市長重行選舉18日投票，現任市長黃敏惠積極爭取連任，致詞時表示，她明天就要請假，但認為這是重要的獎項，嘉義市很小，小到容易被忽略，因此開心受到民眾肯定得到好成績，並治理概念最重要的就是「安民心」。

至於在選舉前得到高評價，對選情是否有好的影響？黃敏惠表示，嘉義市民主聖地，選民心中都有一把尺，會看平時的表現，而不是看選舉前的表演。