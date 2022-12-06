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響應橘色防暴力量 瑞芳龍川社區零暴力有成

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區龍川社區發展協會積極推動關於防止性別暴力，，讓大家用淺顯易懂的方式了解防暴力的重要性。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區龍川社區發展協會積極推動關於防止性別暴力，，讓大家用淺顯易懂的方式了解防暴力的重要性。 圖／觀天下有線電視提供

為了增加民眾對性別暴力的認識，建立大家面對暴力正確的回應態度，近幾年來政府致力於將「零暴力、零容忍」的防暴觀念扎根在社區，龍川社區就是瑞芳地區最好的防暴代表社區，透過行動劇，培力反暴力宣導員，快閃舞蹈活動等等，讓大家用淺顯易懂的方式了解防暴力的重要性。

龍川社區發展協會理事長廖瑞德說，這次有爪峰、傑魚、東和、龍潭、猴硐、吉安、吉慶、光復社區，以及吉安里辦公處，還有遠道而來共襄盛舉的中和區碧湖社區、土城區平和社區、樂活公益協進會、新北市眾能創新協會等單位，很感謝大家在國際終止婦女受暴日期間，一起響應橘色防暴的力量，有大家的加入和支持，是最大的成功。

瑞芳區公所社會人文課長黃于瑛說，俗話說「遠親不如近鄰」，「厝邊頭尾」是最貼近社區的，最有機會及早發現暴力事件的存在，大家除了可以協助通報，也能就近並且即時幫忙有需要協助的家庭，多一份力量就少一分暴力，邀請大家都能夠重視拒絕暴力！

瑞芳

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