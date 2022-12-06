金山活動中心遭紅火蟻入侵 里長緊急施藥防治

金山區六股里活動中心門口出現紅火蟻的蹤跡，延伸將近一公尺的蟻丘，不時還有紅火蟻爬進爬出，因為位置就在人來人往的活動中心門口，里長鐘鼎平也趕緊施藥來防治，讓紅火蟻入侵的範圍不要再擴大。

六股里長鐘鼎平說，以土壤堆起的紅火蟻丘，一般都在田地裡或是靠近農田的路邊際出現，不過這處紅火蟻窩就在活動中心門口現蹤，不少里民都紛紛反應，上週還不見蹤跡，短短的時間，就已經築起小有規模的巢，實在相當可怕，為此接獲通報也趕緊施藥防治，但是根絕依舊需要時間，呼籲出入的民眾還是要小心。

六股里長鐘鼎平指出，可能是因為最近頻頻下雨，紅火蟻才會覺得有屋簷的活動中心門口牆角是適合築巢的地點，因而大舉搬遷，呼籲民眾，若是看到紅火蟻現蹤要盡快通報，並且避免破壞蟻丘，盡快施藥防治，將紅火蟻即時控制。