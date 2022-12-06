板橋3停車場遭指進度嚴重落後 新北：拚112年動工

新北市議員當選人黃淑君今天說，板橋區3座停車場建設工程108年核定後沒看到施工進度，質疑成本與預算不斷增加，市民被迫買單；新北交通局說，如期積極推動，力拚明年動工。

黃淑君今天透過新聞稿表示，板橋溪北公園地下停車場、忠孝公園地下停車場與信義國小地下停車場原本規劃108年核定補助後1年開工、3年內完工，但進度嚴重落後。新北市政府9月底曾發布新聞稿稱，已調整招標策略，力拚年底發包、明年動工，但至今仍拚不出進度。

黃淑君表示，這3年原物料價格不斷調漲，信義國小地下停車場工程總經費從原本約新台幣3.7億元追加至6.9億元，溪北、忠孝公園2處地下停車場也分別從3.3億元、2.5億元，追加至6.8億元、4.7億元，質疑人民納稅錢因工程延宕被白白浪費。

新北市政府交通局停車管理科長蔡柏坤說，溪北公園地下停車場工程預計明天開標，忠孝公園及信義國小地下停車場也預計年底上網公告，如期積極推動，3座停車場都力拚明年動工；相關追加經費完全由停車場營收提供的停車場作業基金自給自足，未對市庫財政造成額外負擔。

蔡柏坤表示，這3案地下停車場工程108年提報中央補助經費，109年完成工程規劃階段，後來受到國際原物料大漲及缺工缺料影響，導致無法順利決標；於是新北創先將統包工程中的設計標與工程標分開進行招標，透過降低風險來提高廠商投標意願。

蔡柏坤說，目前板橋這3案地下停車場工程都已完成細部設計，重新檢討工法、量體及需求，並以招標階段最新物價來調整編列預算，以及透過公開閱覽機制，在營造市場上已創造討論熱度，交通局對這3案工程發包保持謹慎樂觀態度。