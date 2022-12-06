「大著金」榮耀再現 黃金博物館收藏紀念獎章

新北市立黃金博物館日前由館長謝文祥接受丘慧文女士捐贈一枚紀念性獎章，作為博物館的收藏品。這枚獎章是丘慧文父親丘炳祺生前發現富金礦稱「大著金」，意謂著得到大量黃金而獲頒的「中國礦冶工程學會技術獎章」，意義非凡。

金瓜石在日治時期經過大量金礦的開採後，曾有一段產能不佳的情形。丘炳祺先生民國36年隨國民政府來臺後，開始擔任臺灣金屬礦業公司工程師，竭盡所能開發新礦源；民國50年代，丘炳祺在金瓜石四平巷內發現富金礦體(俗稱大金包)，礦業公司上下員工因此士氣大振，每月也增產黃金數千兩，再造金瓜石的輝煌年代。丘炳祺因此於民國51年獲得中國礦冶工程學會肯定，頒贈「中國礦冶工程學會技術獎章」一枚，表揚其因潛心研究，探得多處新礦體以及富金礦體的卓越成就。

黃金博物館館長謝文祥表示，金瓜石在民國時期曾經有過幾次「大著金」的年代，這也是耆老們津津樂道的回憶；有關於歷史上大著金的紀錄，是礦業史沿革中不可缺失的一塊拼圖。

繼111年7月，沈奇通先生將12件礦業用水平儀、經緯儀、角度器等測量用具及礦石捐贈給黃金博物館；現又有丘慧文女士及其家屬捐贈「中國礦冶工程學會技術獎章」，增添更多的典藏。黃金博物館感謝各界共同保存維護礦業文物的努力，使得歷史文物有機會重現於展覽館或出版品，更讓臺灣過往礦業風華再現。