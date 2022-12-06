台北榮總長青樓聖誕樹點燈 祈求醫護病友平安喜樂

台北榮總今年4月完成長青樓新建工程，但受新冠疫情影響沒有舉辦啟用儀式，該大樓主要為提供癌症病人住院治療所需，目前將447個床位，其中304張床都改成2人健保房，期盼減少癌症病人負擔，提供溫馨舒適的住院環境。為迎接聖誕佳節的到來，長青樓昨首次舉行聖誕樹點燈儀式，台北榮總院長陳威明說，在這歲末年終的時刻，感謝所有民眾對北榮的支持與鼓勵，並祝福所有病友早日康復、闔家平安。

昨點燈儀式由榮光幼兒園小朋友以熱鬧的聖誕歌曲揭開序幕，護理人員也特別扮演聖誕小天使帶來熱舞演出，將現場氣氛帶到最高潮。陳威明說，這次感謝東大扶輪社捐贈聖誕樹。台北市東大扶輪社投入公益活動，服務社會，活動更準備泰迪熊玩偶贈送癌症病友與榮光幼兒園的孩童，秉持服務人群的精神，盡一己之力貢獻社會。

點燈儀式由北榮院長陳威明、國際扶輪社3255分區總監李敦仁、3522地區總監葉再成、台北市東大扶輪社長張嘉玲暨社員，與病友、家屬及同仁共同點燈，東大扶輪社特別致贈2023年泰迪熊玩偶，讓所有參與人員度過歡樂、溫馨難忘的夜晚。