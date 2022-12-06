推動道路安全 271位「道安英雄」獲獎

「金安獎」今日下午2時在新北市政府6樓大禮堂舉行，共271人獲獎。新北市長侯友宜、交通部政務次長陳彥伯、新北市交通局長鍾鳴時等人皆到場參與。侯友宜表示，未來將朝向建構智慧科技、多元系統來改善道安。陳彥伯則說，他們會加強高齡、機車事故防制，減少車禍死亡人數。

陳彥伯表示，金安英雄是推動道路安全的最大功臣，感謝每一位英雄的付出與貢獻，讓每個家庭的幸福得以延續，根據統計，去年有2962人因為道路交通事故而死亡，今年截至9月底死亡人數為2293人。

陳彥伯提到，為降低道路交通事故死亡人數，交通部從今年1月起，積極加速推動交通改善工作，提出跨部會七大構面、21項道路交通安全精進作為。截至目前為止酒駕防制已有初步成效，較去年同期減幅達11.4%。為保障弱勢用路人，推動汽機車路口停讓行人運動，行人路口死亡較去年同期減幅15.2%。但整體交通事故死亡人數未有顯著改善，今年1至9月死亡人數較去年同期增加136人，增幅6.3%。

陳彥伯說，最主要死亡族群為機車及高齡者，其中機車族為6成4、高齡者為4成，較去年同期機車增加185人、高齡者增加89人。交通部已與相關中央部會研提高齡者及機車事故防制專案，鎖定目標族群設定精準改善措施，藉由中央及地方的通力合作，希望能達到交通事故死亡人數每年下降5%的目標值。

侯友宜表示，他們的目標是要建構人本安全、智慧科技運輸系統，秉持全交通行動支付、全方位安全交通、全多元資訊交通、全網路運輸系統等四大方向打造新北智慧交通城；在交通局、工務局、警察局、新聞局、教育局、經發局等局處及台北區監理所共同組成的新北道安團隊努力下，新北市榮獲5項道安創新貢獻獎大滿貫!除了感謝評審專家、學者給予的肯定，更由衷謝謝新北市民的支持和配合，一同為交通安全來努力。

交通局長鍾鳴時表示，金安獎是針對各縣市年度執行道路交通安全的績效進行評比，藉由良性競爭與獎勵，精進道安作為，並擇優進行成效觀摩交流，以發掘問題適時輔導改進，期能有效改善交通秩序、增進交通安全。

今年總計有271位「金安英雄」接受表揚，他們為了大家道路上的安全默默付出，用愛照亮所有用路人。

交通部補充，今年得獎人75歲以上者有8人，其中3位是80歲以上的長者，他們老而彌堅，為了心中唯一的信念「安全」，至今仍堅持在道路上守護著大家。今年得獎人中有幾個他們的故事特別感人。