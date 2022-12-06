元旦最早曙光在花蓮 其它地區北市天文館地圖全收錄

2022年進入尾聲，北市天文館特別製作「2023年元旦曙光及日出地圖」，並表示台灣本島今年最後一道陽光將在31日傍晚5時31分許消失於屏東北大武山，2023年元旦全台最早曙光則會在上午6時3分出現於花蓮柏南山。

天文館表示，明年元旦全台最早曙光在標高3443公尺的花蓮縣柏南山，上午6時3分就可以看見地平線，25分鐘後日出；本島平地最早則在台東縣三仙台嶼，上午6時10分迎曙光。

至於今年最後一道陽光，天文館表示，將會在31日的下午6時11分許消失在太平島；台灣本島則是在標高3092公尺的屏東縣泰武鄉北大武山，下午5時31分日落；平地最晚則是高雄西子灣的下午5時26分。

天文館說明，「日出」是指太陽上緣出現在地平線，「曙光」則是地平線與地面景物已可清晰看見的時刻，此時太陽中心點大約還在地平線下6度。日出與曙光的時間因經緯度不同而異，還會受到海拔高度影響，海拔100公尺處看見的日出大約比平地早1.5分鐘，1000公尺則早約6.5分鐘，4000公尺更早了11.5分鐘。

館方製作的互動地圖已考量此因素，民眾只要透過天文館網站點擊線上地圖，即可自動精算出所選地點的精確曙光與日出時間。